USA: Née sans mains, elle remporte un concours national d’écriture manuscrite

Les parents et les éducateurs s’inquiètent depuis des années de «l’art en agonie» de l’écriture, alors que les smartphones et les ordinateurs portables ont amené certaines classes à consacrer de moins en moins de temps à enseigner l’art de l’écriture cursive.



Sara Hinesley, qui est au primaire à Frederick, dans le Maryland, USA trouve cependant que l’écriture cursive est «assez facile», utilisant ses compétences en la matière pour gagner un concours national d’écriture manuscrite.



C’est un exploit impressionnant, rendu d’autant plus impressionnant que cet enfant de 10 ans est née sans mains. Hinesley, qui écrit en tenant son crayon entre les bras, a été formée à l’art de la calligraphie par son enseignant et a rapidement appris à aimer écrire.



“Elle peut faire à peu près n’importe quoi – souvent mieux que moi ou mon mari», a déclaré sa mère, Cathryn Hinesley, à CNN.





Hinesley a participé au Concours national d’écriture manuscrite Zaner-Bloser de 2019 et les juges ont été tellement impressionnés par sa parfaite calligraphie qu’elle a remporté le Nicholas Maxim Award, qui est décerné à un participant présentant un handicap physique, intellectuel ou développemental.



Le prix est accompagné d’un trophée de 500 dollars en argent ainsi que de 500 dollars en matériel pédagogique pour son école. Bien que Hinesley n’ait apparemment pas décidé ce qu’elle voulait faire avec ses 500 dollars en prix, elle espérait inspirer d’autres enfants «qui ont des problèmes», leur rappelant que, d’après son expérience, «si vous faites de votre mieux, vous pouvez le faire. »