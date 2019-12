Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici USA: Oprah Winfrey membre d’une secte ? Le rappeur The Game se prononce ! Rédigé par leral.net le Mardi 17 Décembre 2019 à 09:38 | | 0 commentaire(s)| Ils deviennent de plus en plus nombreux maintenant ceux qui pensent que l’animatrice américaine Oprah Winfrey est membre d’une secte, du fait de ses documentaires de plus en plus “suspects” et “racistes”.





Après 50 cent et Russell Simmons, c’est maintenant à The Game de donner son avis sur “MeToo Documentary”, l’émission qui a pour objectif de présenter les agressions sexuelles dans le domaine musical.



Avant tout, ce qu’on reproche à Oprah, c’est que ses documentaires ne semblent viser que des figures afro-américaines.



Selon lui, cela n’a rien de normal lorsqu’on regarde la différence qu’il y a entre des blancs accusés d’agressions sexuelles et qui en sortent indemnes, et les noirs comme R. Kelly et Bill Cosby qui se retrouvent chaque jour en prison.



“Je ne sais pas à quel point ça peut être compliqué quand vous devenez aussi riche, y a une société secrète tout là-haut… mais je ne peux rien confirmer”, confie The Game.



A l’en croire, l’écart de traitement entre des blancs accusés d’agressions sexuelles et qui en sortent sans grand réaménagement, et les noirs comme R. Kelly et Bill Cosby qui se retrouvent fréquemment en prison ressort du racisme. Mieux, Oprah obéirait aux ordres de “mandants” blancs et racistes pour qui les races comptent bien plus tout.











Accueil Envoyer à un ami Partager