USA: Snoop Dogg en deuil

Le petit Kai Love s'est éteint dans les bras de son père, Corde Broadus, comme ce dernier l'a lui-même annoncé sur son compte Instagram.



«Il est mort dans mes bras et cette sensation d'énergie ne me quittera jamais», a écrit le jeune papa de 25 ans.



Corde Broadus a ensuite exprimé sa reconnaissance à tous ceux qui lui ont formulé leurs condoléances après le décès de l'enfant.



«Mon fils a fait tout ce qu'il avait à faire au cours de ces 10 jours ici sur Terre», a-t-il ajouté sans préciser les raisons du décès de son fils.



Quant à Snoop Dogg, s'il n’a pas commenté la nouvelle, il a cependant posté un message pour dire que «dans une situation compliquée, il fallait faire confiance à Dieu».





Le rappeur, de son vrai nom Calvin Cordozar Broadus Jr., est père de quatre enfants, trois garçons et une fille : Corde Calvin Broadus (25 ans), Cordell Broadus (22 ans), Julian Corrie Broadus (21 ans) et Cori Broadus (20 ans).