USA: Un homme emprisonné pour avoir épousé une mère et sa fille

Un habitant de la Pennsylvanie aux USA du nom de Christopher I. Hauptmann, a été condamné à une peine de 364 jours de prison, et demeurera sous probation pour une période de 10 ans, après avoir été reconnu coupable d’avoir épousé en même temps une femme âgée de 43 ans et sa fille de 18 ans.



Âgé de 44 ans, Hauptmann a été reconnu coupable de bigamie, et de falsification sans serment devant les autorités. Il avait épousé Shannon Deitrich en 2015 et quelques mois après la cérémonie, elle lui annonçait que c’était terminé entre elle et lui… Le hic dans tout ça? Entre-temps, Hauptmann avait marié Kaylee Durovick, la fille de 18 ans de sa femme, sans avoir au préalable divorcé de sa mère, rapporte Inside Edition.



Les rapports indiquent que Hauptmann avait utilisé le pseudo « Christopher Buckley » sur quelques documents.



La situation s’est ensuite détériorée davantage et la mère affirme avoir été ciblée par sa fille et son ancien époux, suite à la séparation. Par le passé, elle avait mentionné qu’ils s’étaient moqués d’elle en lien avec cette histoire et qu’ils étaient même allés jusqu’à lui envoyer une photo d’eux alors qu’ils étaient en train d’avoir des rapports sexuels.



Elle affirme aussi que l’homme a lavé le cerveau de sa fille et qu’il l’a même forcée à se teindre les cheveux en blonde afin qu’elle ressemble davantage à sa mère.



Ironiquement, l’homme qui est un ancien propriétaire d’une entreprise de cautionnement à Shamokin, à environ 70 miles au nord de Harrisburg, n’a pas été en mesure de régler sa propre caution.



Il est maintenant interdit à Hauptmann de contacter Deitrich, mais elle serait toujours mariée à Durovick