Uba Tastes of Africa : Une célébration culinaire à l'Assemblée générale des Nations-Unies

Selon la même source, l'Afrique est un continent avec une riche mosaïque de traditions culinaires qui reflètent son histoire et son patrimoine culturel extraordinaires. «À la United Bank for Africa, nous sommes très fiers de célébrer toutes les facettes de la culture africaine, et nous le faisons notamment grâce à sa cuisine délicieuse et diversifiée », informe le document reçu au Journal de l’économie sénégalaise (Lejecos).



Sous le thème « Donner un goût d'Afrique au monde », l'événement Uba Tastes of Africa a présenté les saveurs exquises de l'Afrique et a amené les délices culinaires du continent sur la scène mondiale. Des chefs cuisiniers de différents coins d'Afrique ont honoré l'occasion, chacun apportant son expertise unique pour créer un voyage culinaire unique.



«Le chef Tolu Eros, le visionnaire nigérian derrière Ilé et Ilé Bistro, a partagé les saveurs riches et authentiques de la cuisine nigériane. Le chef ivoirien Jay, reconnu comme « Le Spécialiste de la Viande et des Fruits de Mer », a séduit par son expertise. Pendant ce temps, Maraim' s Kitchen, Tope' s Kitchen et Eki Thrills de New York ont ajouté leurs propres touches délicieuses au festin », précise-t-on.



L'événement Uba Tastes of Africa n'était pas seulement une question de nourriture ; c'était une célébration de la diversité culturelle qui définit l'Afrique. Ce fut l'occasion de souligner les contributions du continent à la scène culinaire mondiale et de reconnaître les chefs talentueux qui continuent de repousser les limites de la cuisine africaine.



«Alors que nous continuons à nous engager dans les discussions et les délibérations vitales de l'Agnu, des événements comme Uba Tastes of Africa nous rappellent la richesse de la tapisserie culturelle et le potentiel de collaboration et de célébration que représente l'Afrique. Nous attendons avec impatience d'autres moments qui célèbrent la beauté, la diversité et le talent de l'Afrique sur la scène mondiale », fait savoir la note.



Adou FAYE

En marge de l'Assemblée générale des Nations Unies (Agnu) en cours, Uba America a organisé un événement exceptionnel qui a séduit les fins gourmets et célébré les traditions culinaires diverses et vibrantes de l'Afrique. «Tony O. Elumelu, président du groupe Uba ; Oliver Alawuba, Gmd/Pdg du groupe Uba ; Sola Yomi-Ajayi, directrice exécutive du groupe Uba et Pdg de Uba America ; Prof. Benedict Okey Oramah, président d'Afrximbank, les jeunes leaders africains, les partenaires du groupe Uba et les invités estimés ont eu droit à une expérience inoubliable lors de l'événement Uba Tastes of Africa », lit-on dans une note d’information.Source : https://www.lejecos.com/Uba-Tastes-of-Africa-Une-c...