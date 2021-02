Ucad: Deux étudiants blessés lors des affrontements

Des heurts ont été notés ce mardi matin à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Les étudiants en Master 2 de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) se sont affrontés avec les forces de l’ordre. Deux (2) blessés ont été annoncés du côté des étudiants. Ils ont été évacués au service médical du campus universitaire.



Ces étudiants ont manifesté pour réclamer six (6) mois d’arriérés de bourses. « Lors de notre dernière manifestation, on avait trouvé un consensus avec les autorités. Le Recteur nous avait promis qu’il allait parler au Directeur des bourses pour qu’il nous paie ce mois-ci (février). Il nous avait donné rendez-vous hier (lundi). À notre grande surprise, lorsqu’on est passé le voir, il a fait la sourde oreille », a expliqué l’un des manifestants, Fallou Ndao, sur la Rfm.



Ces étudiants qui se sont nouvellement inscrits en Master 2, exigent une augmentation de leurs bourses. « Un étudiant qui était en Master 1 et qui est maintenant en Master 2, doit forcément percevoir une augmentation. On est restés 12 mois sans augmentation sur les bourses, en plus des 4 mois qu’on ne nous a pas encore payés », a pesté Fallou, qui a informé qu’ils continueront de manifester tant qu’ils n’auront pas gain de cause.