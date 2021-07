Ucad: Les étudiants expulsés entament une grève de la faim

Les étudiants expulsés de la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop, ont entamé une grève de la faim. Certains d’entre eux ont pris d’assaut ce matin, la devanture du Rectorat pour étaler leur tapis de prières et autres nattes.



Selon les camarades de Pape Abdoulaye Touré, les autorités de l’Ucad ont promis de revoir les sanctions infligés aux étudiants de leur coalition. Mais jusqu’à présent, rien a été fait.



Pis, les autres étudiants ont entamé les examens sans leurs camarades. N’empêche, ils projettent de mener des actions pour se faire entendre.



