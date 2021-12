Ucad: Pr. Amadou Ly, parrain du Salon national du Livre Le professeur Amadou Ly, spécialiste de la littérature africaine de langue française et enseignant à l’université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, a été désigné parrain de la deuxième édition du Salon national du livre, a annoncé, mercredi, le Directeur du Livre et de la Lecture, Ibrahima Lô.





Un hommage sera rendu à M. Ly, pour sa contribution aux ‘’lettres sénégalaises’’, lors d’une cérémonie prévue à l’ouverture du salon, jeudi, à la place du Souvenir africain, à Dakar.



Selon M. Lô, Amadou Ly, qui a enseigné la littérature africaine d’expression française pendant quarante ans à l’UCAD, a été choisi par le comité scientifique de l’événement. La femme de lettres Mariama Ndoye, conservatrice du musée Léopold Sédar Senghor, dirige ce comité.



Il a été désigné parrain du Salon national du livre, ‘’ pour tout ce qu’il a fait pour les Lettres sénégalaises ’’.



Selon les ‘’a vis unanimes de ceux qui le connaissent, monsieur Ly est un grand critique littéraire, un intellectuel généreux et disponible, qui a participé à la formation de plusieurs générations d’enseignants de notre pays ’’, a souligné Ibrahima Lô.



Le professeur Amadou Ly fait bénéficier de son expertise les écrivains qui le sollicitent, selon le Directeur du Livre et de la Lecture.



Le ministère de la Culture a toujours bénéficié de son aide, surtout pour la présidence des jurys de ses prix littéraires.



‘’Nous nous réjouissons de la décision prise par le comité scientifique qui, au-delà d’un acte de reconnaissance, offre le professeur Amadou Ly comme un modèle à la nation, et à sa jeunesse en particulier. En un mot, le parrain de cette édition mérite amplement le choix qui a été fait sur sa personne ’’, a dit M. Lô.



Enseignant à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l’UCAD, Amadou Ly est membre du jury du concours de haïku (poème japonais) au Sénégal, depuis 1984.



Un certificat d’honneur du ministère des Affaires étrangères du Japon lui a été remis pour sa contribution à la promotion du haïku et à la compréhension de la culture japonaise au Sénégal.













