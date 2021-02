Ucad / Sonko rend visite aux étudiants de Pastef: Les mesures-barrières pas du tout respectées

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Février 2021 à 17:44 | | 0 commentaire(s)|

Ousmane Sonko, accusé de viols et de menaces de mort, était ce jeudi, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), pour rendre visite aux étudiants de Pastef.



Mais, la présence du député dans ce temple du savoir, a permis aux pensionnaires de fouler au pied les gestes-barrières recommandés par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Avec une foule immense, ces étudiants dont certains n’ont pas porté de masques, se sont rassemblés, dans le campus social, en scandant le nom de leur leader.



C’est pour dire que la lutte sera probablement, longue pour Abdoulaye Diouf Sarr et ses services, avant de faire face à cette deuxième vague du coronavirus, qui continue de faire des victimes dans le pays.



