Ucg : Nouveau scandale portant sur 7 milliards Un nouveau scandale portant sur 7 milliards secoue encore l’Ucg. Il s'agit d'un marché en douze lots dans le Plan de passation des marchés, selon Libération. Le journal ajoute que le rapport produit par le cabinet BSC a été produit quelques mois après le remplacement de l'Entente Cadak-Car par l'Ucg.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mai 2019 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|

L'Ucg a interrompu le déroulement de la procédure sans en informer les soumissionnaires en violation des dispositions de l'article 64 du code des marchés publics, selon les auditeurs. Par ailleurs Sitcom et Entracom ont soumissionné en tant que groupement, puis individuellement, en violation des dispositions des articles 47.3 et 47.8 du décret portant Code des marchés publics, toujours selon l’audit.

Un autre scandale de 720 millions de Fcfa payés annuellement à 261 employés fictifs et les surfacturations d'environ 4 milliards de Fcfa, ont été évoqués la semaine dernière toujours concernant l’Ucg.



