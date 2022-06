Uemoa : Augmentation de 3,2% de la production industrielle en mars 2022

«La production industrielle, en glissement annuel, a augmenté de 3,2%, après une réalisation de 3,7% en février 2022. L'activité industrielle est essentiellement tirée par l’industrie manufacturière (+2,0 points de pourcentage de contribution contre +2,8 points le mois précédent), l’industrie extractive (+0,9 point contre +0,1 point le mois précédent), l’industrie textile (+0,5 point contre -0,9 point le mois précédent) et, dans une moindre mesure, la production d’eau et d’électricité (+0,3 point de pourcentage contre +0,8 point le mois précédent) », révèle la Bceao.



En outre, en variation mensuelle, l'indice de la production industrielle, corrigé des variations saisonnières (Cvs), s'est inscrit sur une tendance haussière, avec une hausse de 0,5% en mars 2022, après un accroissement de 5,1% le mois précédent. L'orientation favorable des activités industrielles est imputable à la hausse de l’activité de production d’eau et d'électricité (+0,4 point de pourcentage de contribution) et des activités extractives (+0,2 point de pourcentage de contribution).



Selon la Bceao, les données du mois de mars 2022 de l'enquête auprès des chefs d'entreprise font état d'une amélioration de l'activité dans le secteur des bâtiments et travaux publics (Btp). L’écart de l’indice d’activité dans les Btp par rapport à la moyenne de long terme (100) est resté positif, ressortant à +5,4 points contre +4,7 points un mois plus tôt.



Par pays, une amélioration de l'activité des BTP a été relevée au Sénégal (+18,9 points), en Côte d’Ivoire (+7,7 points), au Bénin (+7,3 points) et en Guinée-Bissau (+5,2 points). En revanche, un repli de l’activité a été observé au Togo (-4,4 points), au Burkina (-4,0 points), au Mali (-3,1 points) et au Niger (-1,9 point).



Adou Faye







Source : Dans sa Note mensuelle de conjoncture économique dans les pays de l'Uemoa de mai 2022, la Bceao a analysé la situation de la production industrielle tout comme le secteur du bâtiment et des transports.

