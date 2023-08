Uemoa : Baisse des cours des principales matières premières exportées en juin 2023

Pour les principales matières premières exportées par les pays de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa), la banque centrale note que des replis en rythme annuel des cours sont relevés pour le coton (-32,3%), la noix de cajou (-29,6%) et le caoutchouc (-28,1%).



En revanche, elle relève que des hausses ont été enregistrées sur les marchés du cacao (+34,6%) et de l’or (+5,9%). S’agissant de l’indice des prix des produits alimentaires importés par les pays de l’Union, il a baissé de 9,2% en juin 2023, sur un an, après un repli de 16,2% en mai 2023.



Cette évolution, selon Bulletin mensuel des statistiques, est imprimée par la détente des cours du blé (-36,4%), des huiles (-36,7%) et du lait (-24,2%), dont les effets ont été atténués par le renchérissement du sucre (+26,5%) et du riz (+6,2%).



Les indices boursiers affichent des hausses, en rythme annuel, en juin 2023



Selon la Bceao, des améliorations sont enregistrées au niveau de l’EuroStoxx 50 (+27,3%), du DAX (+26,3%), du Nikkei (+25,7%), du Nasdaq Composite (+25,0%), du CAC 40 (+24,9%), du Standard & Poor's 500 (+17,6%), du FTSE 100 (+5,1%) et du Dow Jones Industrial (+11,8%).



Concernant le marché des changes, elle confie que la monnaie européenne s’est appréciée sur un an vis-à-vis du yen japonais (+11,0%), du yuan chinois (+13,4%) et du dollar américain (+4,6%).



Concernant la politique monétaire, la Banque centrale européenne (BCE) a rehaussé son taux d’intérêt directeur de 25 points de base, passant ainsi de 3,75% à 4,00% à compter du 21 juin 2023.



La Banque d’Angleterre (BoE) a également revu à la hausse son taux directeur de 50 points de base le 22 juin 2023, le faisant passer de 4,50% à 5,00%. En revanche, la Banque centrale Chine a baissé son taux d’intérêt directeur de 10 points de base, passant ainsi de 3,65% à 3,55% à compter du 20 juin 2023.



Bassirou MBAYE



Les cours mondiaux du pétrole brut (moyenne WTI, BRENT, DUBAÏ), exprimés en dollar des Etats-Unis, ont enregistré une baisse de 35,7%, en glissement annuel, en juin 2023, après un recul de 32,1% le mois précédent. Ceci ressort du Bulletin mensuel des statistiques publié par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), consacré au mois de juin.