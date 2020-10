Uemoa : L’indice du chiffre d’affaires du commerce s’est accru de 6,8% en juillet 2020

L’information est de la Bceao dans sa note mensuelle de conjoncture économique de juillet 2020. Selon le document, le redressement de l'activité dans le commerce de détail est principalement lié à celui des ventes des produits alimentaires (Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire et Togo), des équipements de logement (dans tous les pays de l'Union, sauf le Niger et le Sénégal), de véhicules automobiles neufs (Bénin, Côte d'Ivoire, Niger, Sénégal et Togo) et de parfumerie et produits de beauté (Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau et Sénégal).



Cette évolution a été atténuée par la baisse des achats des produits pétroliers (Bénin, Burkina, Guinée-Bissau, Sénégal et Togo) et pharmaceutiques (tous les pays de l'Union, à l'exception du Niger et de la Guinée-Bissau).



L'accroissement des activités du commerce de détail, observé d'un mois à l'autre à l'échelle de l'Union, est localisé en Côte d'Ivoire (+9,5% contre +5,4%), au Burkina (+6,4% contre -3,6%) et au Togo (+5,2% contre +11,9%). Les baisses notées au Bénin (-16,4%), au Niger (-9,1%), en Guinée-Bissau (-1,6%), au Sénégal (-1,0%) et au Mali (-0,3%) ont exercé un effet modérateur.



En glissement annuel, le taux d'évolution de l'indice du chiffre d'affaires (ICA) du commerce a poursuivi sa tendance baissière, passant de -6,9% en juin 2020 à -7,1% en juillet 2020. La baisse de l'activité dans le commerce de détail est principalement liée à celle des ventes des produits pétroliers des produits alimentaires et des produits pharmaceutiques.



De façon générale, le repli des activités du commerce de détail est localisé au Mali (-16,5%), au Sénégal (-14,9%), au Togo (-6,0%) et en Côte d'Ivoire (-5,7%), atténué par des hausses enregistrées dans les autres pays de l'Union.

