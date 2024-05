Uemoa : La Bceao note une évolution globalement positive de l’activité économique en février

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mai 2024 à 11:30 | | 0 commentaire(s)|

Dans son rapport intitulé ‘’Note de conjoncture économique’’, la banque centrale souligne que la production industrielle s’est renforcée de 6,8% en variation mensuelle.



Dans la même perspective, elle renseigne que le chiffre d’affaires du commerce de détail s’est accru de 5,3%, après +3,6% le mois précédent.



Dans le secteur des Bâtiments et travaux publics (Btp), l'enquête auprès des chefs d'entreprise fait état d'une poursuite de l’amélioration de l'activité dans tous les pays de l’Union à l’exception du Niger et du Mali.



En revanche, la Bceao souligne que les prestations de services marchands et financiers ont enregistré des baisses respectives de 2,7% et 1,4% d’un mois à l’autre.



Bassirou MBAYE







Source : La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao), relève que les indicateurs économiques disponibles à fin février 2024, révèlent une évolution de l’activité économique globalement positive à un rythme mensuel, dans l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa).Source : https://www.lejecos.com/Uemoa-La-Bceao-note-une-ev...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook