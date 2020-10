Uemoa: La Bceao relève un repli de l’activité des Btp en juillet 2020

Selon la Bceao, l'indice synthétique de conjoncture, qui résume le sentiment des acteurs des Btp, s'est replié pour s'enfoncer en territoire négatif, passant de -10,4 en juin 2020 à -11,5 en juillet 2020. Le repli de l'activité dans les Btp serait lié à la diminution de la demande de travaux (baisse de signatures de nouveaux contrats ayant conduit au recul de nouveaux travaux), à la détérioration des conditions d'approvisionnement (hausse des coûts d'exploitation et rareté de la main d'œuvre) et à la baisse des crédits pour motif d'investissement.



Par rapport à la même période de l'année précédente, une baisse du volume de l'activité a été observée dans l'ensemble des compartiments des bâtiments et travaux publics. La Bceao précise que tous les Etats membres de l'Uemoa sont concernés par ce repli, à l'exception du Sénégal, du Mali et du Niger où les chefs d'entreprise ont indiqué une nette amélioration de l'activité.

