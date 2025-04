Uemoa : La croissance du Pib est projetée à 6,3% cette année (Conseil des ministres)

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Avril 2025

Il est prévu ainsi que le Produit intérieur brut (Pib) de l'espace Uemoa devrait progresser à 6,3% en 2025, impulsé notamment par la bonne tenue des productions agricoles, extractives et manufacturières.



Le taux d'inflation, en ce qui le concerne, devrait ressortir en baisse à 2,7% en 2025, en raison de la détente des cours mondiaux des produits alimentaires et pétroliers importés, ainsi que les meilleurs résultats de la campagne agricole 2024-2025.



Au niveau des finances publiques, la zone Uemoa devrait voir son déficit budgétaire s'établir à 3,7%, en lien avec la poursuite, par les États membres, des efforts de consolidation budgétaire.



Concernant le secteur extérieur, le solde global de la balance des paiements est prévu à 1702,3 milliards de francs Cfa en 2025 en lien avec l'amélioration continue des termes de l'échange, la hausse des productions agricoles et pétrolières dans la région, ainsi que la mobilisation de ressources à l'extérieur par les États membres.



Par ailleurs, le président du Conseil a rappelé que la croissance économique de l’Union est estimée à 6,2% en 2024, après 5,3% en 2023. Ce dynamisme de l'activité a été porté par l'accélération de la production dans les secteurs extractifs, manufacturiers et agricoles.



À l'instar des autres régions du monde, le taux d'inflation a ressorti en baisse à 2,9% au quatrième trimestre 2024 contre 4,1% le trimestre précédent. Ce recul a été principalement induit par l'atténuation des pressions sur les prix des produits alimentaires.



Dans le même sillage, M. Coulibaly a souligné, concernant la situation budgétaire, la baisse du déficit global bas engagement dont compris à 5,1% du Produit intérieur brut (Pib) à fin décembre 2024 contre 6,2% un an auparavant.



Il ressort également de la rencontre que le profil des échanges extérieurs des pays de l'Union s'est amélioré en 2024. En ce sens, le déficit du compte courant est ressorti à 6,4% du Pib après 9,4% en 2023, en relation avec la bonne orientation des termes de l'échange et la hausse des ventes d'hydrocarbures à l'étranger.



Le Conseil note également le retour de certains États membres sur les marchés internationaux des capitaux. Ainsi, son président a relevé que le solde global de la balance des paiements a connu un excédent de 3013,9 milliards de francs Cfa en 2024.

Bassirou MBAYE





Source : Le Conseil des ministres de l’Union économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Uemoa) a ouvert, ce jeudi, 3 avril 2025, sa première session ordinaire au titre d'année 2025. Le président dudit Conseil, Adama Coulibaly, par ailleurs ministre ivoirien en charge des Finances et du Budget, a indiqué que l'activité économique est restée dynamique dans l’Union.Source : https://www.lejecos.com/Uemoa-La-croissance-du-Pib...

