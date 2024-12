Uemoa : La croissance économique attendue à 6% pour 2024 (Bceao)

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2024 à 14:49 | | 0 commentaire(s)|

A l’ouverture de la session, le gouverneur de la Bceao, par ailleurs président du Cpm, a souligné qu’au sein de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa), l’activité économique est demeurée vigoureuse au troisième trimestre de l’année 2024 avec une croissance de 6% après 5,3% enregistrée en 2023.



Jean-Claude Kassi Brou a fait savoir dans le même sillage que le dynamisme de l’ensemble des secteurs laisse augurer, pour l’année 2024, une croissance robuste projetée à 6%.

Par ailleurs, il a confié que le taux d’inflation est resté stable à 4,1% au troisième trimestre 2024, demeurant toujours au-dessus de la cible. Sur l’ensemble de l’année 2024, le gouverneur de la Bceao a confié que le taux d’inflation est attendu à 3,6%, en légère baisse, après un taux de 3,7% en 2023.



Au niveau des comptes extérieurs, il a constaté que la situation s’est améliorée, mais « demeure encore fragile ». L’évolution favorable des termes de l’échange s’est traduite par une amélioration du compte courant extérieur, a expliqué le gouverneur.



En outre, Jean-Claude Kassi Brou a relevé que la poursuite des mobilisations de ressources extérieures effectuées par certains Etats, au troisième trimestre de l’année 2024, a contribué à renforcer les réserves de change de l’Union.



S’agissant des finances publiques, la consolidation budgétaire se poursuit. En ce sens, le gouverneur a déclaré que le déficit budgétaire se situe à 4,5% à fin septembre 2024 contre 5% un an plus tôt. A l’en croire, le financement de ce déficit est essentiellement couvert par le marché financier régional.



Par ailleurs, il dit que l’année 2024 qui s’achève a été marquée par une activité économique mondiale globalement soutenue, dans un contexte où l’inflation s’est inscrite en baisse dans la plupart des régions du monde.



A ce titre, il a ajouté que la croissance économique mondiale devrait se situer à 3,2%, selon les dernières projections du Fonds monétaire international (Fmi) publiées en octobre 2024, après un taux de 3,3% en 2023.

Bassirou MBAYE





Source : Le Comité de politique monétaire (Cpm) de la Banque centrale des Etats de l’Ouest (Bceao) a tenu sa quatrième et dernière session ordinaire au titre de l’année 2024, ce mercredi 4 décembre dans les locaux de la banque centrale à Dakar, Sénégal.Source : https://www.lejecos.com/Uemoa-La-croissance-econom...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook