Uemoa: Le climat des affaires est quasi-stable en novembre et décembre 2020

La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (Bceao) informe que l’indicateur du climat des affaires est ressorti à 97,5 au cours du mois de décembre dernier. Dans sa publication intitulée « Bulletin mensuel des statistiques », l’institution révèle que l’indice du climat des affaires est quasi-stable par rapport à novembre 2020.



Aussi, note-t-elle, s’agissant de l’indice du chiffre d’affaires dans le commerce, il s’est contracté de 3,4%, sur un an, en décembre 2020, après un recul de 4,7% le mois précédent, en rapport essentiellement avec une baisse moins prononcée des ventes de produits pétroliers et alimentaires.



En outre, le bulletin indique que la hausse de la production industrielle a ralenti en ressortant à 2,7% en décembre 2020, contre 4,6% le mois précédent, du fait de la décélération du rythme de progression de la production dans le secteur des industries extractives.



Le taux d’inflation est ressorti à 2,3% en glissement annuel



Quant à l’indice du chiffre d’affaires dans les services marchands, la Bceao confie qu’il est ressorti en hausse de 3,8% au cours du mois sous revue, contre une progression de 0,3% un mois plus tôt. Dans la foulée, elle fait savoir que sur la base des données officielles, le taux d’inflation est ressorti, en glissement annuel, à 2,3% à fin décembre 2020, après une réalisation de 2,5% le mois précédent.



A l’en croire, la décélération du rythme de progression des prix est essentiellement imprimée par la composante « Alimentation», dont la contribution à l’inflation totale est passée de 2,0 points de pourcentage en novembre 2020 à 1,9 point de pourcentage en décembre 2020, en lien avec l’amélioration de l’offre de céréales, de légumes ainsi que de tubercules et plantains dans la plupart des pays de l’Union.



Par ailleurs, d’après la Bceao, la composante « Logement », dont la contribution a diminué de 0,1 point de pourcentage, en rapport avec la baisse des prix du charbon de bois, a également contribué au ralentissement de la progression des prix au cours de la période sous revue.

Bassirou MBAYE







