Uemoa : Le taux d'inflation en rythme annuel est ressorti à 3,3% à fin août 2020

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Octobre 2020 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

Selon l’institution, l'accélération du rythme de progression du niveau général des prix en août 2020 est imprimée notamment par les composantes «Alimentation» et «Boissons alcoolisées», dont la contribution globale à l'inflation totale est ressortie à 2,6 points de pourcentage contre 1,9 point de pourcentage en juillet 2020.



Cette évolution s’explique par l’augmentation des prix des céréales locales au Niger (+51%), au Burkina (+47%) et au Mali (+35%), en rapport notamment avec la baisse de la production agricole au titre de la campagne 2019/2020, couplée à un approvisionnement insuffisant des marchés.



La Bceao renseigne que les ruptures des voies de communication à la suite des inondations observées dans certains pays au cours du mois d’août 2020, pourraient également expliquer ces tensions sur les prix alimentaires.



Le taux d'inflation sous-jacente, calculé en excluant les prix les plus volatils est ressorti à 1,4% à fin août 2020, contre 1,7% à fin juillet 2020. Cette décélération de l’inflation sous-jacente indique que les tensions inflationnistes notées en août 2020 sont essentiellement dues à des chocs d’offre transitoires.

Adou FAYE





Source : Sur la base des données officielles, le taux d'inflation en rythme annuel est ressorti à 3,3% à fin août 2020, après une réalisation de 2,5% le mois précédent. L’information est contenue dans le « Bulletin mensuel des statistiques » de la Bceao pour le mois d’août 2020.Source : https://www.lejecos.com/Uemoa-Le-taux-d-inflation-...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos