Uemoa : Le taux de croissance ressort à 6,2 % en 2024 (Banque centrale)

Jean-Claude Kassi Brou qui présidait mercredi, 5 mars 2025, la première réunion du Comité de politique monétaire de la Bceao au titre de cette année a souligné qu’en particulier, la production de pétrole et de gaz dans l'Union s'est accélérée.



A l’en croire, le financement de l'activité économique par les banques reste en ligne avec la dynamique actuelle de croissance. En effet, le gouverneur a expliqué qu’en 2024, les crédits accordés par les banques au secteur privé se sont accrus de 6,3 %.



D’après le gouverneur de la Bceao, le taux d'inflation, après avoir augmenté au deuxième trimestre de l'année, est à nouveau en baisse. En moyenne, sur l'année, il est ressorti à 3,5 % en 2024, après 3,7 % en 2023.



A ce titre, il a indiqué que la détente des cours mondiaux des produits alimentaires et énergétiques ainsi que l'arrivée des premières récoltes sur les marchés de la campagne vivrière 2024-2025, dont la performance est meilleure, ont permis d'atténuer les pressions sur les prix dans les pays membres de l’Uemoa.



Il a fait savoir que la situation des comptes extérieurs s'est améliorée en 2024, après deux années de forte dégradation et que les pays membres ont tiré profit des évolutions favorables des termes de l’échanges.



En outre, le gouverneur a déclaré que les mobilisations des ressources extérieures, notamment les émissions d'eurobonds réalisées par certains pays de l'Union et le démarrage des exportations de pétrole et le renforcement de celles-ci ont conforté la situation extérieure.



Il a toutefois souligné qu’une intensification des tensions géopolitiques et commerciales pourrait freiner cette dynamique.

Il a, par ailleurs, souligné que les dernières données disponibles montrent une consolidation de l’activité économique mondiale, dans un contexte marqué par l’atténuation des tensions inflationnistes dans plusieurs régions du monde.



En ce sens, Jean-Claude Kassi Brou a, enfin, confié que le taux de croissance de l’économie mondiale s’est situé à 3,2% en 2024, sensiblement équivalent à celui enregistré en 2023.

Bassirou MBAYE





