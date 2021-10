Uemoa : Légère baisse de l’inflation en juillet 2021

Selon la Bceao qui donne l’information, le taux d'inflation est ressorti, en glissement annuel, à 3,5% à fin juillet 2021, après une réalisation de 3,6% le mois précédent. La Bceao ajoute que la décélération du rythme de progression des prix est principalement imputable à la composante «Logement», dont la contribution à l’inflation globale s’est repliée de 0,2 point de pourcentage par rapport au mois précédent, atténuée par une augmentation de 0,1 point de la contribution de la composante

«Alimentation». «Le ralentissement des prix au niveau de la composante «Logement » est en lien avec le repli des prix du bois de chauffe et du charbon de bois.



Quant à la hausse de la composante alimentaire, elle est liée au renchérissement des fruits et légumes, des tubercules et plantains, ainsi que des produits de la pêche dans la plupart des pays. Par pays, la progression des prix s’est avérée plus prononcée au Togo (+6,8%), en Guinée-Bissau (+4,8%), en Côte d’Ivoire (+3,9%) et au Niger (+3,7%) », renseigne la Bceao. Elle souligne que le taux d'inflation sous-jacente, calculé en excluant les prix les plus volatils, en glissement annuel, est ressorti à 2,5% à fin juillet 2021, contre 2,8% un mois auparavant.



