Uemoa : Les exportations de l’Union vers l’Europe évaluées à 46,6% en 2019

Rédigé par leral.net le Lundi 31 Août 2020

L’information est donnée par la Bceao dans son rapport sur le commerce extérieur de l’Uemoa en 2019. En revanche, ajoute la Bceao, il s'est détérioré par rapport à l'Amérique, du fait de la dynamique des acquisitions de biens d'équipements en provenance de ce continent.



«Le continent européen demeure la principale destination des exportations de l'Union, avec un poids de 46,6%. L'Asie ressort en deuxième position avec 23,3% alors que l'Afrique occupe la troisième place avec une part de 21,9% », renseigne la Bceao.

Le solde des transactions commerciales de l'Union s'est amélioré en 2019 vis-à-vis des partenaires africains, asiatiques et européens, en lien essentiellement avec la hausse des ventes d'or, de cacao et du caoutchouc.

