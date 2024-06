Uemoa : Les prix des principales matières premières exportées en hausse, en avril 2024

Selon la Bceao, s’agissant des principales matières premières exportées par les pays de l’Union, les prix ont également été orientés à la hausse en rythme annuel pour le cacao (+251,7%), le café (+67,9%), le caoutchouc (+30,4%), l’or (+16,5%), le coton (+3,5%) et la noix de cajou (+0,4%).



Quant à l’indice des prix des produits alimentaires importés par les pays de l’Union, ajoute la Bceao, il s’est inscrit en hausse de 1,9% en avril 2024, sur un an, après une baisse de 4,3% en mars 2024. Cette évolution est portée par les accroissements du cours du riz (+7,0%) et des huiles (+6,3%), dont les effets ont été atténués par les replis relevés au niveau du blé (-13,5%), du sucre (-12,8%) et du lait (-2,2%).



La Bceao renseigne que les principaux indices boursiers internationaux ont pour la plupart connu des hausses en avril 2024, comparés au même mois de l’année précédente. Les augmentations les plus significatives ont été notées au niveau du NIKKEI 225 (+33,1%), du Nasdaq Composite (+28,1%), du Standard & Poor's 500 (+20,8%), de l’EuroStoxx 50 (+12,9%), du DAX (+12,6%), du Dow Jones Industrial (+10,9%) et du CAC 40 (+6,6%).



Sur le marché des changes, la monnaie européenne s’est dépréciée en glissement annuel, vis-à-vis de la livre sterling (-2,9%) et du dollar américain (-2,4%). A l’inverse, elle s’est appréciée par rapport au yen japonais (+12,7%) et au yuan chinois (+2,1%).



Adou Faye

Les cours mondiaux du pétrole brut (moyenne Wti, Brent, Dubai), exprimés en dollar des Etats-Unis, ont enregistré une augmentation de 5,6%, en glissement annuel, en avril 2024, après une hausse de 7,9% le mois précédent.Source : https://www.lejecos.com/Uemoa-Les-prix-des-princip...