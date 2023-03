Uemoa : Les taux d'intérêt débiteurs des banques ont connu une hausse de 1 Point de base en décembre

Selon la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) note que hors charges et taxes, le taux débiteur moyen est ressorti à 6,71%, contre 6,70% un mois auparavant et 6,22% un an plus tôt.



Le coût du crédit bancaire a augmenté en Guinée-Bissau (9,48% contre 8,26%), au Niger (8,70% contre 7,58%), au Bénin (7,20% contre 6,66%), au Mali (7,64% contre 7,24%), au Burkina (7,50% contre 7,36%) et au Sénégal (5,83% contre 5,71%).



En revanche, une baisse a été notée en Côte d’Ivoire (6,20% contre 6,91%) et au Togo (7,13% contre 7,14%). Les taux d'intérêt créditeurs des dépôts à terme ont reculé de 6 pdb pour s'établir à 5,33%, contre 5,39% un mois plus tôt et 5,27% une année auparavant.



Par pays, une baisse de la rémunération des dépôts est notée en Guinée-Bissau (4,09% contre 5,49%), au Niger (5,38% contre 6,44%), au Togo (4,97% contre 5,55%), au Mali (4,94% contre 5,15%), au Bénin (4,98% contre 5,11%) et au Sénégal (5,56% contre 5,64%).



Par contre, une hausse de la rémunération des dépôts est relevée au Burkina (5,86% contre 5,32%) et en Côte d’Ivoire (5,51% contre 5,38%).



