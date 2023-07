Uemoa : Levée de la suspension du Mali

« Concernant le Mali, la Conférence a décidé de la levée de sa suspension des organes et institutions de l’Uemoa prise le 09 janvier 2022 », lit-on dans le communiqué final. A l’issue de cette rencontre, d’autres décisions ont été prises.

Selon la même source, les chefs d’Etat et de gouvernement ont pris connaissance de l’état d’avancement du processus d’élaboration de la vision prospective de l’Uemoa à l’horizon 2040 en vue de doter l’Union d’un outil d’anticipation dans le long terme permettant d’asseoir les bases de ses choix et priorités stratégiques.



Ils exhortent la commission de l’Uemoa à mener ce processus à terme en procédant notamment, à l’évaluation de certains textes communautaires et à leur réforme, le cas échéant. Les chefs d’Etat se disent satisfaits de la résilience des économies des États en dépit du contexte défavorable. Dans cet élan, ils ont instruit la Commission de l’Uemoa à soumettre pour 2023, un nouveau pacte de convergence, de stabilité et de croissance.



A propos de l’inflation qui frappe les économies du monde entier et celles de la zone Uemoa en particulier, la conférence salue les multiples efforts déployés par les membres en vue de préserver le pouvoir d’achat des populations, face au renchérissement des coûts des produits alimentaires et énergétiques.



A cet égard, la conférence des chefs d’Etat note avec satisfaction la décélération en 2023 du taux d’inflation qui s'établit à 4,4%, soit une baisse de 3,0 points de pourcentage par rapport à 2022.

