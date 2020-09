Uemoa : Un nouveau projet de pacte de convergence sera soumis en décembre prochain

Ont également pris part à la rencontre, Abdallah Boureima, président de la Commission de l'Uemoa, Tiémoko Meyliet Koné, Gouverneur de la Bceao, Serge Ekué, président de la Banque ouest africaine de développement (Boad) et Mamadou Ndiaye, président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers (Crepmf).



La même source renseigne que le Conseil a échangé sur les mesures de riposte et de relance mises en œuvre par les Etats membres, les organes et institutions communautaires en vue d'atténuer les effets négatifs de la pandémie de Covid-19 sur les populations et les économies de l'Union. Le Conseil s'est félicité des actions opportunes prises et des résultats déjà enregistrés. Il a encouragé les institutions de l’Union à assister les États dans leurs efforts de mobilisation effective des ressources extérieures.



Sur cette question, le Conseil s’est félicité des réflexions en cours au niveau de la Boad. Le Conseil a en outre exhorté les institutions à appuyer les Etats dans la mobilisation des ressources internes.



Le Conseil a par ailleurs examiné la situation économique de l’Union en lien avec la progression de la pandémie de covid-19 dans le monde et dans la sous-région ainsi que les problèmes sécuritaires. Cette situation qui exerce des pressions sur les finances publiques par l’effet conjugué de la baisse des ressources budgétaires et la hausse des dépenses pour y faire face requiert une réévaluation de la viabilité des finances publiques. A cet égard, la Commission de l’Uemoa soumettra un nouveau projet de pacte de convergence en décembre 2020 à la décision du Conseil.



Les ministres ont été informés des mesures prises en application des décisions des chefs d'Etat et de gouvernement de la Cedeao et de l'Uemoa, relatives à la situation socio-politique au Mali. Le Conseil a souhaité un retour rapide à une situation normale dans ce pays.



Le Conseil des ministres a procédé à la nomination de deux membres intuitu personæ du Comité de politique monétaire de la Bceao, conformément aux statuts de la Bceao.

Adou FAYE





Source : Le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) a tenu une session extraordinaire, le 3 septembre 2020, par visio-conférence à partir des locaux de la Bceao. Selon un communiqué de presse, la rencontre s’est tenue sous la présidence de Sani Yaya, ministre de l’Economie et des Finances de la République togolaise, son président en exercice.Source : https://www.lejecos.com/Uemoa-Un-nouveau-projet-de...

