Ugb : L’Ufr des Sciences juridiques et politiques propose l’année blanche

L’Assemblée de l’Université Gaston berger de Saint-Louis (Ugb) se réunit ce mercredi pour décider du réaménagement du calendrier académique. Mais déjà, selon les informations de la Rfm, le Conseil de l’Unité de formation et de recherche (Ufr) des Sciences juridiques et politiques a proposé l’année blanche pour ladite Ufr.



Cela à cause de « l’énorme retard noté » dans les enseignements. Ses responsables ont proposé le gel de cette année universitaire 2016/2017. En d’autres termes, qu’elle soit décrétée année blanche pour cette Ufr. Cette décision a été retenue à l’issue du Conseil d’Ufr tenu vendredi dernier.



Ils pensent qu’il est difficile voire impossible de rattraper le temps perdu parce que les cours du premier semestre ont démarré au mois de mai, juste avant le démarrage de la grève des étudiants. Et d’ici le 31 juillet, il ne sera pas possible de terminer ce premier semestre. Encore moins de démarrer ce second semestre ou de tenir les examens.

