Umoa : Le système bancaire évolue dans un contexte marqué par la bonne tenue de l’activité économique en 2019

Aussi, note-t-elle, le nombre d’établissements de crédit agréés dans l’Umoa a augmenté de quatre (4) unités pour s’établir à cent cinquante-et-un (151) à fin 2019.



Dans la même perspective, elle relève que cent quarante-huit (148) d’entre eux étaient en activité en 2019, les trois (3) établissements de crédit agréés au cours de l’année n’ayant pas démarré leurs activités. Et de poursuivre : « L’effectif des groupes bancaires opérant dans l’Union est resté stable à vingt- neuf (29) par rapport à 2018 ».



Toutefois, précise la Commission bancaire , le nombre de compagnies financières s’est accru, en passant de dix (10) en 2018 à douze (12) en 2019 et que le réseau bancaire a poursuivi également son extension. En effet, « le nombre d’agences et de bureaux ainsi que celui des comptes de la clientèle ont augmenté respectivement de 99 unités (+2,7%) et 1 258 733 unités (+10,0%) pour se situer à 3 728 et 13 791 669 ». Le système bancaire compte 3 378 guichets automatiques de banque, en hausse de 172 unités (+5,4%), conclut la Commission.

Bassirou MBAYE





Source : En 2019, le système bancaire de l’Union monétaire ouest africaine (Umoa) a évolué dans un contexte marqué par la bonne tenue de l’activité économique. En effet, informe la commission bancaire, le produit intérieur brut (Pib) réel de l’Union a progressé de 6,1% en 2019 contre 6,4% en 2018.Source : https://www.lejecos.com/Umoa-Le-systeme-bancaire-e...

