Umrah : Baba Tandian formule des prières pour freiner les ardeurs néfastes des marchands d'illusions et fauteurs de troubles du sport Rédigé par leral.net le Mardi 13 Décembre 2022 à 19:36 | | 0 commentaire(s)| Baba Tandian, ancien président de la Fédération sénégalaise du basket, en Umrah à la Mecque, a formulé des prières pour le monde sportif, à ses amis de la Crbs et au nouveau Ministre des Sports, Yankhoba Diattara. Mais, il a émis particulièrement son voeu pour le départ de Me Babacar Ndiaye, de la présidence de la FSBB. L'Imprimeur, soucieux du devenir du basket et du sport en général, considère que le Ministre des Sports a trouvé sur place, des ennemis, nichés dans plusieurs départements sportifs, qui ne voulaient pas de lui, à la tête de ce Ministère. Ces derniers, regrette-t-il, sont prêts à contribuer à son échec. Et, il en atteste quelques détails lors de la Coupe du Monde Qatar 2022.

Priant pour sa réussite au Ministère des Sports, il reste d’avis que des mesures doivent être prises à l’image de celles déjà prises par le Président Sall, pour éloigner le basket ses ennemis. Puisque, rappelle-t-il, certains amis de Me Ndiaye ont été écartés de la gestion des affaires du basket. Mais, il reste le cerveau, constituant la racine du mal qui freine le développement du basket.



En prière lors de sa dernière journée de pèlerinage, Tandian demande aux basketteurs, une solide unité et un engagement indéfectible pour sauver cette prestigieuse discipline sportive.



Ainsi, il relève que le Ministre des Sports va rendre compte après la participation du Sénégal au Mondial. Mais, il invite Yankhoba Diattara, à prendre ses responsabilités, pour freiner les ardeurs néfastes des marchands d’illusions et autres fauteurs de troubles du sport.





