Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Un Homme Exceptionnel, Un Héritage Inoubliable : Président Serigne Ahmadou Ba, Un Modèle d'Intégrité et d’Amour. Rédigé par leral.net le Mardi 14 Novembre 2023 à 18:13 | | 0 commentaire(s)| Dans les pages de l'histoire du Sénégal et au-delà, un nom brille aujourd'hui comme une étoile inextinguible et résonnera désormais, comme une symphonie d'humanité et de noblesse :Serigne Ahmadou Ba.

Tu n'étais pas simplement un Magistrat d'exception, ni un membre honoré du Conseil de l’Ordre National du Lion. Tu étais un homme d'une intégrité inébranlable, un père dont l'amour était un océan sans fin, et un citoyen dont la générosité égalait l'infini des cieux étoilés.



Ton parcours en tant que Magistrat était bien plus qu'une carrière brillante. C'était une épopée de justice, de vérité et de compassion qui a illuminé les ténèbres des vies que tu as touchées.



Ta voix était un hymne à la raison, tes décisions étaient la quintessence de la justice, et ton action était un testament vivant à l'intégrité humaine.



En tant que père, tu étais un phare dans la nuit, un guide infaillible et un pilier indéfectible d'amour. Tes valeurs familiales étaient comme des étoiles qui éclairaient notre route, et ton héritage, en tant que père exemplaire, continue d'éclairer nos chemins.



Dans la société, tu étais un ange silencieux, un apôtre de l'empathie, tendant la main aux âmes en détresse dans la discrétion la plus totale. Ta gentillesse était un miracle quotidien, ta générosité, un miracle sans fin, et ton rêve d'un monde meilleur était un flambeau qui guidait les cœurs vers la lumière.



Spirituellement, tu étais une icône de foi. En tant que bras droit de Serigne Abdou Lahad Mbacke ibn Serigne Touba 3ième khalife Général des Mourides, tu étais le gardien des enseignements sacrés, un flambeau de dévotion et un modèle d'humilité. Ta foi était une étoile dans la nuit de l'incertitude, une boussole qui pointait toujours vers la vérité éternelle.



Aujourd'hui, nous honorons un homme dont l'héritage ne peut être mesuré par des mots, mais seulement ressenti dans le battement de nos cœurs. Nous nous souvenons d'un père aimant, d'un Magistrat sage, d'un bienfaiteur infatigable et d'un homme de foi inébranlable. Puissions-nous, les générations présentes et futures, suivre l'éclat du chemin qu'il a tracé : un chemin de Bonté, d'Amour, de Générosité et de Foi Eternelle.



Que ton âme repose en paix, et que ton exemple continue de briller comme une étoile dans le firmament de l'humanité.

Dans un hommage profondément respectueux et éternellement reconnaissant,



Tes Enfants, Tes Belles Filles, Tes Petits fils.





Ibrahima Ba

Directeur du Capital Humain, APIX SA





Accueil Envoyer à un ami Partager