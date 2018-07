Un Malien de 32 ans surpris sur un garçon de 15 ans B.Simbara est un jeune Malien qui aurait été épinglé pour acte contre-nature sur un garçon de 15 ans. Une accusation qui lui a valu une inculpation et un placement sous mandat de dépôt, mardi dernier, à Kaolack, en attendant de faire face au juge, rapporte "l’Observateur".



Les faits se sont déroulés au quartier Darou Rahmati à Kaolack. Apprenti-tailleur de son état, le malien B.Simbara n’a rien trouvé de mieux à faire que de s’accoupler avec un garçon de 15 ans, M.C. En effet ce jour-là, la victime a eu la malchance de croiser son bourreau sur son chemin.



Etant son aîné de 17 ans, le Malien est parvenu à entraîner sa proie vers un bâtiment en construction. Là, loin des regards indiscrets, il s’est mis à le déshabiller, pour satisfaire sa libido. Mais ils ont été vite démasqués par un conducteur de Jakarta qui les observait de loin. C’est ainsi que ce dernier a ameuté tout le voisinage.



Simbara fut vite maîtrisé avant d’être conduit à la Police. C’est ainsi que le mis en cause a été déféré au parquet local pour acte contre-nature sur un garçon de 15 ans. En attendant de faire face au juge du tribunal de première instance de Kaolack.











