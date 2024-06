Un « Modou-Modou » arrêté à l’aéroport de Banjul avec 2,400 kilos de cocaïne

Un Sénégalais a été arrêté à l’aéroport international de Banjul le week-end dernier avec de la drogue dure. Le mis en cause Abdourahmane Diallo détenteur d’un passeport sénégalais et d’un titre de séjour espagnol, était en possession de 2,400 kilos de cocaïne dont 120 boules et 3 colis.



Selon les informations de Senenews, il a été interpellé alors qu’il s’apprêtait à embarquer sur un vol de Royal Air Maroc à destination de Casablanca. Au cours du contrôle de routine, les agents observent le comportement anormal de ce passager alors qu’il traverse le détecteur de métaux de l’arche et l’ont isolé pour la fouille.



La drogue était dissimulée dans un sachet enroulé autour de son cou.