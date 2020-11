Un Nigérian dissimule 10 boulettes de cocaïne dans ses parties intimes

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Novembre 2020 à 10:47

Un fait rarissime. Pour échapper à la vigilance des policiers qui faisaient une ronde, le ressortissant nigérian Justine Peter Walsh a dissimilé 10 boulettes de cocaïne et trois cornets de chanvre indien dans ses parties intimes. Mais malheureusement pour lui, une fouille minutieuse des forces de l’ordre a permis de découvrir le pot aux roses.



Selon "L'As", tout est parti d’une patrouille de routine au cours de laquelle les limiers ont arrêté un taxi au hasard, pour vérifier s’il disposait des papiers l’autorisant à conduire. C’est ainsi qu’ils ont remarqué que le client qui était à bord de ce véhicule, avait un comportement suspect. Ils l’ont invité à descendre du véhicule.



Mais quand il a obtempéré, le ressortissant nigérian marchait de manière étrange. En procédant à une fouille corporelle, les policiers ont découvert la drogue dans ses parties intimes. Arrêté, il sera conduit au commissariat. Ainsi, il a fait face hier au juge du Tribunal correctionnel de Dakar, pour association de malfaiteurs, offre ou cession et détention de chanvre indien en vue de sa consommation personnelle. Après un an de détention préventive, Justine Peter Walsh sera fixé sur son sort le 19 novembre 2020 prochain.

