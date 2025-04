Un Prytanée militaire pour filles annoncé : L’excellence éducative bientôt à Nder

Cette initiative marque une avancée majeure dans le paysage éducatif et militaire national. Le futur établissement, qui sera implanté à Nder, portera une forte charge symbolique. En effet, ce village est un haut lieu de mémoire où, au XVIIe siècle, des femmes ont choisi l’immolation collective pour échapper à l’esclavage, un acte devenu un puissant symbole de résistance, de dignité et de courage féminin.



Le Colonel Mbengue a précisé que la première promotion de ce Prytanée devait initialement être accueillie dès l’année scolaire 2024-2025. Toutefois, pour des raisons non précisées, l’ouverture a été repoussée, bien qu’elle soit qualifiée d’« imminente ». Il a souligné qu’il n’est pas en mesure d’annoncer une date exacte pour l’instant.



Nder, un symbole fort de mémoire et de résistance



Le choix de Nder pour implanter cet établissement ne relève donc pas du hasard. Il s’agit d’un hommage à l’esprit indomptable des femmes de cette localité historique, en même temps qu’une volonté d’ancrer les valeurs militaires dans un site chargé de mémoire.



Cette initiative représente une évolution notable par rapport au Prytanée militaire de Saint-Louis (PMS), qui s’apprête à fêter sa 103e année d’existence. Institution réputée pour sa rigueur et son excellence, le PMS a toujours été réservé aux garçons admis sur la base d'un concours extrêmement sélectif. D’après le Colonel Mbengue, de nombreux anciens élèves restent attachés à la préservation de cette spécificité.



L’ouverture du Prytanée militaire pour filles à Nder, viendra ainsi enrichir l’offre de formation militaire au Sénégal, tout en offrant aux jeunes filles, une éducation exigeante fondée sur la discipline, l’excellence académique et les valeurs patriotiques.













S "lesoleil.sn"