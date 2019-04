« Un Sénégal avec zéro déchet »: Ansoumana Dione répond à Macky Sall

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2019 à 12:30 | | 2 commentaire(s)|



Lors de sa prestation de serment, ce mardi 02 avril 2019, le Président Macky Sall a appelé à une mobilisation générale pour forger l’image d’un nouveau Sénégal, avec zéro déchet.



Pour Ansoumana Dione , Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (Assamm), « il ne s’agira pas seulement de rendre propre le pays », mais « de résoudre d’abord le problème de l’errance des malades mentaux qui met à nu notre manque de solidarité envers cette frange vulnérable de notre population ». Le chef de l’Etat, selon Asoumana Dione « devra accompagner l’ASSAMM, connue pour son engagement à sauver ces citoyens dont leur présence, visible jusque devant le Palais de la République, ternit l’image du Sénégal ».



« Dans ses discours, le Président Macky Sall ne s’intéresse jamais à leur sort, comme si le rétablissement de la dignité humaine n’avait aucune importance (…) Son régime est responsable du calvaire des malades mentaux errants, avec la confiscation et la fermeture du Siège de l’ASSAMM à Kaolack, depuis 2013, au détriment de tout le peuple sénégalais », accuse-t-il, dans un communiqué.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos