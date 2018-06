Un Sénégalais à la tête d’un programme hydraulique de l’Unesco

Le secrétaire général du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Hamet Baba Ly, vient d’être porté à la présidence du Conseil intergouvernemental du Programme hydrologique international (PIH) de l’UNESCO, l’organisation des Nations pour l’éducation, la science et la culture, a appris l’APS mardi.



M. Ly a été élu président du conseil intergouvernemental du Programme hydrologique international (PIH) de l’UNESCO lors de la 23e session de cette instance, tenue à Paris du 11 au 15 juin derniers, rapporte un communiqué du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.



Le PIH est un programme intergouvernemental du système des Nations unies consacré à la recherche, à l’éducation, à la gestion des ressources et au renforcement des capacités dans le domaine de l’eau, selon le communiqué.



Il signale que le Sénégal va assurer la présidence du Conseil du PIH pour les deux prochaines années à venir.

Le secrétariat du PHI, au service des 195 États membres de l’UNESCO, est chargé de mette en œuvre le programme par le truchement des comités nationaux du PHI, d’autres organismes gouvernementaux et d’établissements d’enseignement et de recherche.











IGFM