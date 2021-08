Un Sénégalais ambulancier tué à Besançon : Moussa Dieng poignardé lors d’une intervention : Notre compatriote Moussa Dieng a été mortellement poignardé samedi dernier à Besançon (France, Ndlr) lors d’une intervention chez un patient connu pour sa fragilité psychologique. L’As

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Août 2021

Né en 1971 au Sénégal, où résident actuellement son épouse et ses deux jeunes enfants, Moussa Dieng travaillait depuis plusieurs années à Jussieu Secours Besançon. Il était très apprécié de sa direction et de ses équipiers, tous conquis par cette personnalité solidaire, ouverte sur les autres. «Le mot générosité, c’est Moussa qui l’avait inventé», raconte un ambulancier.



«Il était très investi dans l’associatif : il aidait les étudiants de son pays, il s’occupait de personnes âgées, il a aussi créé énormément de choses au Sénégal». Un projet professionnel amenait d’ailleurs Moussa Dieng à porter son regard vers sa terre natale.

«Il voulait travailler encore quelques années à Besançon, pour pouvoir monter sa propre entreprise là-bas, toujours pour aider les autres… Tout ça, c’est fichu», se désole son collègue qui s’est confié «estrepublicain.fr».



