Un Sénégalais heurte un pont alors qu'il était sur le wagon

Un Sénégalais de 32 ans, originaire de Diourbel, a heurté ce lundi un pont au Mexique, alors qu’il voyageait clandestinement sur un wagon de chemin de fer. Il est entre la vie et la mort, rapporte le site zocalo.com.mx. C. N. qui présente un grave traumatisme crânien, est actuellement hospitalisé à l’hôpital Amparo Pape de Benvides. Il y a été conduit après que les agents de sécurité de Gunderson ont alerté les autorités de l’accident.



Les agents de la Croix-Rouge, les pompiers des frontières et la police municipale qui ont accouru sur les lieux du drame, l’ont trouvé inconscient. Selon les témoins, c’est en passant sous un pont, par simple négligence, que C. N. a oublié de baisser la tête à temps. Il a ainsi violemment heurté le pont, alors qu’il était sur le wagon.













Rewmi

