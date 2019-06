Un Sénégalais mord et emporte l’oreille d’un agent de sécurité en Italie

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2019

Un Sénégalais a arraché l’oreille d’un agent de sécurité au cours d’une bagarre dans un train.

L’agent de sécurité italien a eu le seul tort de lui demander de descendre du train car le ticket qui couvrait son trajet, ne lui permettait pas d'aller plus loin.



Insistant sans avoir gain de cause, le Sénégalais s’est subitement jeté sur l’agent de sécurité pour lui mordre violemment l’oreille.



L’argent va se retrouver avec l’oreille complètement déchiquetée. Arrêté, le Sénégalais est poursuivi pour agression sur un agent de sécurité.









Les Echos

