Un Sénégalais promu en Sierra Leone : Bounama Camille Sylla nommé Envoyé spécial par Maada Bio Le Sénégalais Bounama Camille Sylla a été nommé Envoyé spécial pour le commerce, l’investissement et les relations internationales, par le Président sierra léonais, Julius Maada Bio.

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Mai 2023 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|

Sa mission est de travailler en étroite collaboration avec les ministères concernés afin d’identifier les opportunités de commerce et d’investissement dans les marchés émergents. « Honoré », M. Sylla s’engage à travailler avec « diligence » et « détermination », pour accomplir les tâches qui lui sont confiées.



Ce natif de Tambacounda est le Directeur général de Smart City Africa, une société de gestion de stationnements, en partenariat avec les communes et les mairies de Dakar.



Cet homme de réseaux, figurait en 2020 parmi les 50 personnalités africaines les plus influentes de l’espace Uemoa. Au mois de novembre dernier, Bounama Sylla avait pris part au Salon national de l’emploi et de l’entrepreneuriat des jeunes, en Sierra Leone. L’occasion pour lui de rencontrer le président Maada Bio et son vice-président Juldeh Jalloh.













Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook