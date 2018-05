Un Sénégalais tue son épouse au Canada

Lundi, 7 mai : Cheikh Ahmadou Bamba Mbaye donne rendez-vous à son épouse Bigué Ndao, dans un parc, la roue de coups avant de la poignarder à mort. L'histoire se déroule à Edmonton au Canada.



Le couple est sénégalais. Cheikh Mbaye, 40 ans et Bigué Ndao, 33 ans, mariés depuis 10 ans, sont parents de deux filles, 10 ans et 5 ans. Émigrés au Canada, les deux, des cousins, filent le parfait amour jusqu'au jour où le mari décide de rentrer au Sénégal pour s'y installer définitivement.



Pour contraindre sa famille à rester auprès de lui, Cheikh Mbaye confisque le passeport de son épouse et ceux de ses enfants. Et propose à son épouse d'être son assistante dans l'entreprise qu'il dirige à Dakar. Ce que Bigué Ndao refuse.



Pour la mettre au pied du mur, Cheikh Mbaye prend une seconde épouse. En colère, la jeune femme de 33 ans, récupère ses papiers et repart au Canada avec ses enfants.



Quelques temps plus tard, Cheikh Mbaye repart au Canada à la recherche de son épouse. Après des investigations, il obtient les coordonnées de son épouse au Canada et parvient à lui fixer un rendez-vous dans une place publique de Edmonton. Au cours de leur entrevue, une dispute éclate. Cheikh Mbaye la roue de coups avant de la poignarder, raconte un proche de la victime, qui s'est confiée à Seneweb. Bigué Ndao décède sur le coup.



Cheikh Mbaye est arrêté par la police canadienne. Et est placé en garde-à-vue. Selon les proches de la victime, la dépouille devrait être rapatriée à Dakar pour son inhumation.