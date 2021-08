Un TikTok d'une nounou de 23 ans dansant avec son employeur masculin est devenu viral. La vidéo, qui compte 7,2 millions de vues, est qualifiée d'"inappropriée" et de "coquine" par les commentateurs.



La nounou Lizzie Norton et le couple qui l'emploie ont nié toute irrégularité.

Une nounou a nié les spéculations sur une relation inappropriée avec son employeur masculin après qu'une vidéo TikTok d'eux deux reconstituant une scène de "Dirty Dancing" soit devenue virale.



La vidéo TikTok, qui a été publiée le 3 août, montre Lizzie Norton, une nounou de 23 ans, et Andrew, père de deux enfants, se soulevant à tour de rôle et enroulant leurs bras l'un autour de l'autre dans une imitation de la finale danse de "Dirty Dancing".



La femme d'Andrew, Rachel, peut être entendue en train de rire en arrière-plan pendant le tournage de la vidéo. À un moment donné, on peut entendre Rachel dire: "Tu as touché ses seins!"

La vidéo est d'abord devenue virale sur le compte TikTok de Rachel, où elle publie du contenu sur son mari, ses deux enfants et sa nounou sous le pseudo @raypo3. Elle compte environ 95 000 abonnés, mais la vidéo "Dirty Dancing" a reçu 7,2 millions de vues. La vidéo TikTok a également été republiée par un compte appelé "The Best Loved Nanny", qui offre des conseils et des points de discussion aux futures nounous, où elle a été vue 5,3 millions de fois.



Michele Garza, la personne derrière le compte "The Best Loved Nanny", a déclaré dans une deuxième vidéo en réponse au clip qu'il était important pour les nounous de "modéliser un comportement sain" avec leurs employeurs. "Avec la vidéo, je ne pense pas que quelque chose se soit réellement passé. Je pense juste que cela a commencé à brouiller les pistes", a-t-elle déclaré dans le post.



Divers utilisateurs des médias sociaux ont critiqué la vidéo. Dans les commentaires, certains ont déclaré qu'Andrew et Norton "flirtaient", tandis que d'autres ont suggéré qu'en raison de l'écart d'âge perçu, Andrew "soignait" Norton. L'association caritative contre les abus sexuels RAINN définit le toilettage comme une tactique "employée par un membre de la famille ou quelqu'un d'autre dans le cercle de confiance de la victime, comme un entraîneur, un enseignant, un chef de groupe de jeunes ou d'autres personnes qui ont naturellement une certaine interaction avec la victime".



Dans les jours qui ont suivi la vidéo, Rachel a posté trois vidéos TikTok sur son compte défendant la vidéo originale et niant les allégations de « toilettage ». Norton l'a rejointe pour les vidéos, qui ont totalisé 5,5 millions de téléspectateurs. Le premier était sous-titré "Puisque vous êtes tous des pervers curieux".

