Un accident à Sandiara fait un mort et 19 blessés

Jeudi 12 Avril 2018

Un mort et 19 blessés dont 6 dans un état grave. C’est le bilan de l’accident qui est survenu hier mercredi vers 14h au niveau de la localité de Sandiara.



Un bus « horaire » en provenance de Fatick a renversé une moto Jakarta qui transportait deux personnes. L’un d’eux a perdu la vie sur le coup tandis que le conducteur a été amputé d’un bras. Voulant éviter de rouler sur ces derniers qui étaient affalés sur la route, le chauffeur du bus a dérapé. Ainsi, le bilan de l’accident selon le capitaine des sapeurs-pompiers s’élève à 19 blessés dont 6 graves et un mort. Les soldats du feu ont évacué les victimes à l’hôpital Grand Mbour ainsi que la dépouille mortelle.









L’As

