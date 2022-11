Un adjudant de police meurt en plein match de foot à l’Ecole de police

L'Ecole de police est plongée est dans une profonde tristesse. Et pour cause, un adjudant de police a trouvé la mort en plein match de football. Selon des informations de SeneNews, la victime répond au nom de Babedy Camara et, est originaire de kaffrine.



L'adjudant en question a piqué un malaise et a rendu l’âme hier aux environs de 17 h, à l’Ecole de police.



Il fut également ancien joueur du quartier aussi ASC NGUELEMOU. Selon la source de nos confrères, le défunt est décrit comme un homme loyal, digne et professionnel.