Un adolescent de 15 ans avoue avoir tué une femme pour «voir ce que ça faisait» Interpellé jeudi dans son collège après en avoir parlé à des camarades de classe, il a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire vendredi, selon le parquet de Douai.

Le 19 octobre dernier, une femme de 57 ans avait été retrouvée morte, tuée d'un coup de couteau à l'abdomen, sur un chemin près de Caudry dans le Nord. Après six mois d'investigations, les enquêteurs ont remonté le fil des événements et identifié l'auteur présumé des faits: un adolescent de 15 ans. « Voilà un rebondissement auquel personne ne s'attendait », écrit La Voix du Nord, qui a révélé l'information.



L'enquête s'est accélérée jeudi lorsque l'adolescent a avoué à ses camarades qu'il était à l'origine de ce crime non élucidé. Alertés par l'établissement scolaire, les gendarmes sont venus l'arrêter dans son collège. Il a d'abord « révélé (...) avoir commis un meurtre, sans préciser lequel », selon le procureur de la République de Douai, Frédéric Teillet. Placé en garde à vue, il a ensuite affirmé être l'auteur de ce meurtre avec préméditation. Ce matin-là, il n'était pas allé en cours.

« Il n'y avait aucun motif clair et net, il ne connaissait pas cette personne,

il ne lui en voulait pas, il n'en voulait pas à son argent »

Frédéric Teillet, procureur de la République à Douai



Ses explications sont à ce stade déroutantes. « De ce qu'il dit pour l'instant, il déclare être parti de chez lui avec l'intention de tuer quelqu'un, sous le coup de la colère, et pour voir ce que cela faisait », rapporte le procureur, interrogé par l'AFP. « Il n'y avait aucun motif clair et net, il ne connaissait pas cette personne, il ne lui en voulait pas, il n'en voulait pas à son argent », ajoute-t-il. « On va prendre le temps de vérifier son état psychologique, voire psychiatrique ».



Pour vérifier ses propos, l'adolescent a été amené sur les lieux du crime. Ginette Alvarez était partie se promener sur le chemin du Val-de-Riot lorsqu'elle a croisé son meurtrier. Les enquêteurs ont eu du mal à comprendre ce qu'il s'était passé sur ce chemin de randonnée habituellement fréquenté par des collégiens.



A priori, il ne s'agissait pas d'un crime crapuleux puisqu'aucun de ses effets personnels n'avait été volé. Un appel à témoins avait été lancé et les environs avaient été passés au peigne fin, rappelle La Voix du Nord.



Placé en garde-à-vue jeudi dans le cadre d'une commission rogatoire, il a été présenté vendredi soir au juge d'instruction qui l'a mis en examen du chef d'assassinat. Le juge des libertés et de la détention a prononcé son placement en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet.











figaro.fr





