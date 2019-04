Un agent de la Sonatel arrêté pour trafic de chanvre indien Agent de la Sonatel, D. D faisait partie d'un vaste réseau de "trafic intérieur, de transport et de livraison de chanvre indien" dans le pays. Domicilié à Ouakam, il servait de relais pour ledit réseau dans la région de Dakar, où il entretenait une clientèle triée sur le volet. D'après les informations du journal "Les Echos", il a été cueilli à Nietty Mbar par les limiers du commissariat urbain de la localité, alors qu'il était venu pour réceptionner son colis d'herbe illicite de 85kg, planqué à bord d'un camion de transport de poisson séché et fumé en provenance de la Casamance.

