Un agent du ministère de la Santé ‘’décroche’’ son bac contre 150 000 FCfa

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mars 2019

Babacar Bakary Keïta, agent au ministère de la Santé, aurait obtenu, après 9 tentatives non couronnées de succès, son Bac de manière frauduleuse. C’est, indique-t-il, son collègue de bureau, Thierno Ibrahima Guèye, qui l'a mis en rapport avec Mamadou Ndiaye, un agent de la Direction des Examens aujourd'hui décédé, pour une fausse attestation.



Attrait à la barre, Babacar Bakary Keïta reconnaît les faits et révèle avoir casqué la rondelette somme de 150.000 Fcfa pour entrer en possession du fameux sésame et précise qu’il ne savait pas que le diplôme était un faux. Dans son réquisitoire, le procureur a requis une peine de prison ferme de 45 jours. Il est poursuivi pour faux et usage de faux dans un document administratif. L’affaire est mise en délibéré le 8 mars prochain.











L’Observateur

