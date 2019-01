Un ancien de l'Académie Darou Salam s'engage à Parme en provenance de la Fiorentina Dakar, 25 jan (APS) – Le milieu de terrain sénégalais, Abdou Lahat Diakhaté, ancien pensionnaire de l’Académie Darou Salam de Grand Yoff, a signé un contrat de quatre ans et demi en faveur du club de Parme en Italie, a appris l’APS.











Rédigé par leral.net le Samedi 26 Janvier 2019 à 18:04 | | 0 commentaire(s)|

Passé par la Fiorentina (élite italienne) où il manquait de temps de jeu, le jeune milieu de terrain, appelé plusieurs fois en sélection des moins de 20 ans, va tenter de retrouver le goût de la compétition.



Selon la direction de son Académie basée aux HLM Grand Yoff, le joueur s’est entrainé pour la première fois vendredi matin avec ses nouveaux coéquipiers.



Quatre anciens pensionnaires de Darou Salam ont déjà signé dans des clubs professionnels ces dernières années.



Ousseynou Cavin Diagne passé de Cadix (Espagne) au Mans (France), Habib Guèye à Aalesund (Norvège), Moustapha Mbow dit Alta à Reims (France) et actuellement Abdou Lahat Diakhaté qui a quitté la Fiorentina pour Parme, après plusieurs années passées dans des divisions inférieures.





Vainqueur de la coupe du Sénégal des moins de 17 ans en 2018, l’Académie de football Darou Salam compte deux présélectionnés chez les Juniors qui devront représenter le Sénégal à la CAN des moins de 20 ans, prévue du 2 au 17 février prochain au Niger.













SD/AKS

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos