Un ancien militant du PASTEF dézingue Ousmane Sonko et le met face à ses responsabilités Cher Ousmane,

Tout d’abord je tiens à s’excuser devant toutes celles et tous ceux qui me reprochaient ma naïveté et la légèreté dont je me suis laissé guider depuis que j’avais décidé de me procurer la carte de membre du Parti PASTEF/ les patriotes. Des sœurs et des frères, des amis et des collègues m’ont à maintes reprises demandé de faire des analyses, d’ouvrir les yeux suite à des constatations d’incohérences sur beaucoup de contradictions entre vos paroles et les actes que vous posez depuis votre entrée en politique.

Je ne veux pas agir comme un lâche. Je veux être quitte avec ma conscience qui ne cesse de me sermonner et m’empêche même de dormir bien des fois. Si la lâcheté n'était jamais un obstacle à la vertu, elle cesserait d'être un vice alors. Or, un bon croyant ne doit pas être lâche ni malhonnête ni injuste. C’est cela qui fait l’équilibre de la société afin que l’intérêt général domine nos actions quotidiennes.



Mais quiconque est plus attaché à sa vie qu'à son devoir ne saurait être solidement vertueux ; pensons à notre fin en tant que croyants et nous craignons Dieu à cause de la mort. Nous allons mourir un jour. Cette crainte de la mort est un simple mouvement de la nature, non seulement indifférent, mais bon en nous-mêmes et conforme à l'ordre naturel des choses surtout chez nous croyants musulmans et chrétiens.



Cher Ousmane, explique moi pourquoi inventer toutes ces élucubrations de politiques politiciennes depuis votre entrée en politique ? Quels mérites et quels profits peut-on en tirer devant Dieu qui est le Seul et unique vrai juge ? Par le mensonge et la manipulation, vous avez sacrifié des jeunes, mis le mal dans des familles, entre collègues de travail et entre des couples, mais ce qui fait encore mal, ce sont les menaces et les violences de vos affidés sur tout citoyen qui pense le contraire de vos pensées. Mais aussi, cette fille du nom de ADJI Raby SARR dont tu as sacrifié la jeunesse, la dignité et la valeur, bref, la vie entière. Que va-t-elle devenir ? Elle souffre terriblement et est jetée en pâture par des gens qui n’ont aucune valeur humaine. J’ose dire comme beaucoup de sénégalais qui vous ont supporté à un moment donné que vous nous avez dit trop de contrevérités.



Je m’en vais vous en servir quelques uns : 1- vous avez provoqué sciemment votre radiation car vous avez évoqué dans votre livre SOLUTIONS que vous comptiez démissionner après 15 ans de service dans la fonction publique. Au lieu de déposer une lettre de démission en bonne et due forme, vous avez préféré provoquer votre radiation en étalant des dossiers secrets, confidentiels sur la place publique. Vous avez donc provoqué cela de votre gré.



2- Dès votre entrée à l’hémicycle, vous avez accusé vos collègues députés de corrompus ayant reçu chacun 10 millions et de ne pas payer l’impôt ; certains de vos collègues de l’opposition vous ont apporté le démenti.

3- Vous aviez crée les sociétés Atlas et Mercalex en violation flagrante de la loi en tant que fonctionnaire afin de démarcher le règlement de problèmes fonciers dont vous maîtrisez fort bien le contentieux quand vous étiez responsable du syndicat des impôts et domaines. Ceci a conduit aux accusations de détournement de 94 milliards portées sur Monsieur Mamour DIALLO sur le terrain TF/ 1451. Alors que c’est vous qui vouliez en tirer profit. Votre fameuse réunion avec les membres des familles propriétaires dudit terrain a éclairé les Sénégalais de bonne foi. Sur ces mêmes accusations, vous aviez dit que vous déteniez le numéro de compte bancaire où étaient logés les 42 milliards. Jusqu’ici vous n’avez rien servi aux Sénégalais.

4- Vous souteniez urbi et orbi que vous combattez le système et qu’un jour, Monsieur Karim WADE a essayé de vous joindre au téléphone mais vous n’aviez pas jugé nécessaire de le prendre car c’est un produit du système. Aujourd’hui, on vous voit en coalition avec de vrais éléments du système : Khalifa SALL, Aïda MBODJI, Abib SY, Barthélémy DIAS, Malick GAKOU…



5- Lors de l’éclatement du problème de trafic de visas et de passeports diplomatiques des « Y’en a marristes », vous êtes allé les soutenir en faisant une déclaration catastrophique : que le dossier était vide et vous avez même revendiqué votre amitié avec Landing Mbissane SÉCK alias KILIFEU. Donc si vous étiez à la place du président Macky SALL, ce dernier allait être protégé. Vous avez ce jour-là soutenu des faussaires pris la main dans le sac suite à des vidéos qui étaient des preuves irréfutables.

6- Vous aviez nié d’avoir sollicité une audience pour rencontrer le président de la république en passant par son beau-frère le ministre Mansour FAYE afin de tirer d’affaire votre ancien bienfaiteur Monsieur Tahibou NDIAYE. Un enregistrement sonore de vos échanges a conforté Monsieur FAYE et vous êtes encore tombé.

7- En plein couvre-feu, en tant que législateur, marié à deux charmantes dames, vous vous êtes rendu de votre plein gré dans un salon de beauté et de plaisir ( SWEET BEAUTY SPA) pour y trouver une fille qui a l’âge de votre fils et celle-ci vous a accusé de viols répétitifs avec menaces. Dans un premier temps vous avez nié les faits en disant que vous ne connaissiez ni ce salon de massage, encore moins une fille du nom de Adji Raby SARR. Vous l’aviez posté sur votre page Facebook. Ce post a duré 24 mn quand un de vos proches vous a rendu compte de l’état des lieux de ce qui se passait à la Section de Recherches. Les choses étaient sérieuses et allaient vous discréditer à jamais.



8- Vous avez convoqué un point de presse durant lequel vous avez expliqué que vous souffriez terriblement d’un mal de dos depuis votre tendre enfance et qui a certainement disparu car voilà plus d’un an que certainement vous n’étiez plus allé se faire masser.

9- Vous avez accusé d’honnêtes personnes de vous avoir comploté en appelant les jeunes à un Mortal Combat or, c’est vous même qui se rendait nuitamment et en plein couvre-feu dans ce salon qui était sensé fermer à cette heure.

10- Que n’avez-vous pas dit à Ahmed Khalifa NIASS en plein public, traçant hideusement et honteusement son passé en le caricaturant comme un cupide doublé d’une malhonnêteté sans commune mesure. Vous êtes ensuite allé le voir après vos déboires avec la masseuse pour lui demander d’intervenir auprès du président Macky SALL pour qu’on étouffe cette affaire. Cela veut tout dire.



11- Lors de votre convocation par la gendarmerie pour la confrontation, vous avez refusé de déférer, arguant que vous étiez sous le couvert d’une immunité parlementaire en tant que député. L’immunité levée, vous avanciez une vice de forme sur la procédure de la levée de cette immunité. Sentant que l’étau était en train de se serrer autour de vous, vous avez finalement accepté de déférer suite aux conseils de votre marabout. On connaît la suite; vous êtes sorti de chez vous à 09 h 05 mn, heure où vous devriez être dans le bureau du juge et vous avez provoqué des émeutes qui ont coûté la vie à 14 jeunes, détruits des biens d’autrui et des pertes d’emplois. Voilà ce que j’ai pu analyser soigneusement et consciemment dans mon for intérieur.



Et je me suis dit en toute bonne foi que nous devons tous remettre au centre de l’attention la notion de vérité, ainsi que les effets socialement déstabilisateurs de son absence dans notre pays aujourd’hui. Les jeunes doivent ouvrir les yeux et essayer de faire une petite analyse. Posons-nous la question à savoir si la vie sociale harmonieuse peut-elle se passer de l’idée de vérité ? SONKO mon cher, vous avez commis beaucoup d’erreurs mais aussi, vous avez trop menti aux sénégalais, surtout à la jeunesse. Et en politique, l’erreur se paie cash, c’est pourquoi beaucoup de vos souteneurs vous ont tourné le dos : Beug Baye, Kalifon SALL, Baye Cissé…



Le mensonge lui, résulte toujours de la volonté de tromper. Le mensonge, déformation intentionnelle d’une vérité, suppose donc de connaître le réel et de le présenter volontairement de manière déformée, pour introduire une relation faussée avec la réalité. Vous n’avez pas été sincère avec vous même quand Monsieur Abib SY vous a fait part de l’invitation de son Excellence le président Macky SALL à venir communier avec les lions du football qui venaient d’être sacrés champions d’Afrique. Vous l’aviez remercié et félicité et quelques jours après, face à des journalistes sur une télé de la place, vous avez affirmé sans gêne que même si vous étiez à Dakar, vous ne seriez pas présent à cette communion de toute la Nation sénégalaise qui profiterait au président Macky SALL. Quelle manque d’élégance, de patriotisme, de grandeur ! Quelle petitesse ayant dévoilé votre manque de sincérité !



Cher Ousmane, vos mensonges prennent de l’ampleur et ils sont en train d’influencer la jeunesse et changer le cours de notre commune volonté de vivre ensemble. Revenez en ne arrière pendant qu’il est encore temps car la vérité finit toujours par triompher.



Un de vos anciens militants qui préfère garder l’anonymat.

P.S: Lors de ma seconde lettre, au lendemain de votre procès sur cette affaire de viol, je vous donnerai mes filiations. In cha Allahou.

