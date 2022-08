Un apprenti chauffeur de bus tue un passager à Mbour

Un apprenti chauffeur d’un bus venant de Kaolack a commis l'irréparable. Il a abrégé la vie de Cheikhou Diouf, un enseignant âgé de 35 ans habitant à Keur Idy Yoro dans le département de Kaolack. La victime se rendait à Dakar. En cours de route, l'apprenti demande aux passagers de passer à la caisse. C’est ainsi que Cheikhou Diouf, comme les autres passagers, met la main à la poche et remet à l'apprenti un billet de 5.000 FCFA. Le prix du transport étant de 2.500 FCFA, l'apprenti devait donc rendre la monnaie au passager. Après plusieurs heures d’attente, le passager réclame sa monnaie. Il s'ensuit des propos aigres-doux, raconte L'As.



Les autres passagers interviennent pour calmer les belligérants et conseillent à l'apprenti de chercher de la monnaie afin de remettre au sieur Diouf son argent. L'apprenti qui était ivre de colère n'en avait pas fini avec l’enseignant. Il a attendu le moment idéal pour sauter sur Cheikhou Diouf et lui administrer un coup de poing au menton. Ce dernier s'affale dans le bus et rend l'âme. Les passagers interviennent à nouveau et appellent les gendarmes qui avaient monté un check-point au croisement de Sindia. Le conducteur du bus et son apprenti sont conduits à la brigade de Popenguine.